Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре
Происшествия
Отчим выбил зубы четырехлетнему пасынку в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Отчим выбил зубы четырехлетнему пасынку в Подмосковье

    12:05  15 Декабря 2017  /обновлено: 12:05  15 Декабря 2017
    586

    Отчим выбил зубы четырехлетнему пасынку в Подмосковье

    Москва, 15 декабря. В Подмосковье задержан мужчина, который систематически избивал своего пасынка, сообщили представители пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Московской области.

    Как удалось установить следствию, задержанный мужчина жил с женщиной из Мытищ с октября по декабрь этого года. На протяжении этого времени отчим избивал четырехлетнего пасынка, когда сожительницы не было дома.

    Экспертиза зафиксировала нанесенные травмы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Кроме того, у мальчика были выбиты передние зубы.

    Отчим выбил зубы четырехлетнему пасынку в Подмосковье

    Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». 31-летний мужчина задержан.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье #ребенок #задержание #избиение
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть