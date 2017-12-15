Отчим выбил зубы четырехлетнему пасынку в Подмосковье

Москва, 15 декабря. В Подмосковье задержан мужчина, который систематически избивал своего пасынка, сообщили представители пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Как удалось установить следствию, задержанный мужчина жил с женщиной из Мытищ с октября по декабрь этого года. На протяжении этого времени отчим избивал четырехлетнего пасынка, когда сожительницы не было дома.

Экспертиза зафиксировала нанесенные травмы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Кроме того, у мальчика были выбиты передние зубы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». 31-летний мужчина задержан.