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Мэр Москвы пообещал ввести льготные проездные для студентов ординатур
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    Мэр Москвы пообещал ввести льготные проездные для студентов ординатур

    10:05  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:05  15 Декабря 2017
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    Мэр Москвы пообещал ввести льготные проездные для студентов ординатур

    Москва, 15 декабря. Столичный градоначальник Сергей Собянин на встрече с учащимися московского медицинского университета имени Сеченова пообещал ввести льготы на проезд в общественном транспорте для учащихся ординатуры. Мэр особо подчеркнул в своей лекции значимость развития общественного транспорта в инфраструктуре столицы.

    «Вы живете в городе с многомилионным населением. И для того, чтобы он был комфортным для всех, мы реализуем городские программы, направленные на развитие столицы и решение различных проблем. Прежде всего, транспортных», — приводит «Вечерняя Москва» слова Собянина.

    Мэр Москвы пообещал ввести льготные проездные для студентов ординатур

    Одна из присутствовавших на встрече студенток обратилась к мэру с просьбой о введении льгот для учащихся ординатур — такая мера поддержки была бы полезна для молодых медиков, которым часто приходится пользоваться общественным транспортом в столице, тем более что мэр заявил о введении системы стажировок в поликлиниках для заканчивающих свое образование студентов-медиков.

    «Мы введем льготы для вас, чтобы вы пользовались общественным транспортом также, как и студенты, с такой же скидкой, с такой же льготой», — цитирует мэра Москвы РИАМО.

    Автор: Валентин Меликов
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