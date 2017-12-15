Мэр Москвы пообещал ввести льготные проездные для студентов ординатур

Москва, 15 декабря. Столичный градоначальник Сергей Собянин на встрече с учащимися московского медицинского университета имени Сеченова пообещал ввести льготы на проезд в общественном транспорте для учащихся ординатуры. Мэр особо подчеркнул в своей лекции значимость развития общественного транспорта в инфраструктуре столицы.

«Вы живете в городе с многомилионным населением. И для того, чтобы он был комфортным для всех, мы реализуем городские программы, направленные на развитие столицы и решение различных проблем. Прежде всего, транспортных», — приводит «Вечерняя Москва» слова Собянина.

Одна из присутствовавших на встрече студенток обратилась к мэру с просьбой о введении льгот для учащихся ординатур — такая мера поддержки была бы полезна для молодых медиков, которым часто приходится пользоваться общественным транспортом в столице, тем более что мэр заявил о введении системы стажировок в поликлиниках для заканчивающих свое образование студентов-медиков.