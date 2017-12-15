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Россия
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Общество
На МКАД появятся пункты для быстрого разбора ДТП
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    На МКАД появятся пункты для быстрого разбора ДТП

    8:54  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:54  15 Декабря 2017
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    На МКАД появятся пункты для быстрого разбора ДТП

    Москва, 15 декабря. Специальные пункты для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий появятся на Московской кольцевой автодороге.

    Об этом рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. Как добавил Юрьев, пункты нужны, чтобы быстрее освобождать проезжую часть от машин участников ДТП, тем самым предотвращая возникновение пробок.

    Юрьев подчеркнул, что четыре диспетчерских пункта ЦОДД на МКАД дооснастят для временного размещения автомобилей после аварий. Как пишет ТАСС, там будут организованы крытые смотровые площадки.

    По данным Юрьева, разбор аварий ранее занимал около шести часов. 

    На МКАД появятся пункты для быстрого разбора ДТП

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #москва #дтп #дпс
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