Электричка насмерть сбила мужчину с годовалым внуком в Подмосковье

Москва, 15 декабря. Мужчина с годовалым внуком попал под колеса электрички на станции Кратово в Московской области. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, оба погибли на месте происшествия.

ЧП произошло около девяти часов утра на станции Кратово Казанского направления железной дороги. Мужчину с внуком насмерть сбила электричка сообщением «47-й км — Москва».

Как сообщает «Телеканал 360», мужчина переходил пути по настилу, машинист подавал сигналы, но пенсионер никак на них не отреагировал.

В настоящее время следователи выясняются все обстоятельства произошедшего.