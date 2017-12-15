Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Ракетный комплекс «Воевода» останется на вооружении до 2024 года – МО РФ
Происшествия
Электричка насмерть сбила мужчину с годовалым внуком в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Электричка насмерть сбила мужчину с годовалым внуком в Подмосковье

    1:28  15 Декабря 2017  /обновлено: 1:28  15 Декабря 2017
    39

    Электричка насмерть сбила мужчину с годовалым внуком в Подмосковье

    Москва, 15 декабря. Мужчина с годовалым внуком попал под колеса электрички на станции Кратово в Московской области. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, оба погибли на месте происшествия.

    ЧП произошло около девяти часов утра на станции Кратово Казанского направления железной дороги. Мужчину с внуком насмерть сбила электричка сообщением «47-й км — Москва».

    Как сообщает «Телеканал 360», мужчина переходил пути по настилу, машинист подавал сигналы, но пенсионер никак на них не отреагировал.

    В настоящее время следователи выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #подмосковье #происшествия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть