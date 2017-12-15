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Общество
Собянин потребовал найти источник неприятного запаха в Москве
Общество
Собянин потребовал найти источник неприятного запаха в Москве
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    Собянин потребовал найти источник неприятного запаха в Москве

    1:07  15 Декабря 2017  /обновлено: 1:07  15 Декабря 2017
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    Собянин потребовал найти источник неприятного запаха в Москве

    Москва, 15 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московском районе Кожухово повысился уровень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе и поручил контролирующим органам определить источник неприятного запаха.

    «Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов», — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.

    Как сообщает «Телеканал 360», на прошлой неделе жители Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи пожаловались на появление неприятного запаха. 

    Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха в девяти столичных округах. В результате выяснилось, что причиной могли стать «меркаптаны и их производные». Источником появления этого химического соединения обычно являются объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Однако конкретное предприятие, загрязнившее столичный воздух, определено не было.

    Собянин потребовал найти источник неприятного запаха в Москве

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #собянин
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