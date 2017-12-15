Собянин потребовал найти источник неприятного запаха в Москве

Москва, 15 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московском районе Кожухово повысился уровень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе и поручил контролирующим органам определить источник неприятного запаха.

«Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов», — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает «Телеканал 360», на прошлой неделе жители Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи пожаловались на появление неприятного запаха.

Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха в девяти столичных округах. В результате выяснилось, что причиной могли стать «меркаптаны и их производные». Источником появления этого химического соединения обычно являются объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Однако конкретное предприятие, загрязнившее столичный воздух, определено не было.