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Глава Подмосковья открыл Западный объезд в Сергиевом Посаде
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    Глава Подмосковья открыл Западный объезд в Сергиевом Посаде

    16:44  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  14 Декабря 2017
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    Глава Подмосковья открыл Западный объезд в Сергиевом Посаде

    Москва, 14 декабря. Власти Московской области в четверг открыли движение по Западному объезду в Сергиевом Посаде. В церемонии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев, а также президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

    «Мы присутствуем на важном объекте. Эта дорога позволит вывести огромный поток машин из города и сделать Сергиев Посад еще более привлекательным и комфортным для жизни», — цитирует Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    По словам чиновника, третий и последний этап строительства Западного объезда планируется сдать через полгода. Губернатор поблагодарил строителей за качественную работу, пишет «Вечерняя Москва».

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #подмосковье #сергиев посад #западный объезд
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