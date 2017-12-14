Глава Подмосковья открыл Западный объезд в Сергиевом Посаде

Москва, 14 декабря. Власти Московской области в четверг открыли движение по Западному объезду в Сергиевом Посаде. В церемонии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев, а также президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Мы присутствуем на важном объекте. Эта дорога позволит вывести огромный поток машин из города и сделать Сергиев Посад еще более привлекательным и комфортным для жизни», — цитирует Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам чиновника, третий и последний этап строительства Западного объезда планируется сдать через полгода. Губернатор поблагодарил строителей за качественную работу, пишет «Вечерняя Москва».