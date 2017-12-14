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Число пострадавших в ДТП в новой Москве увеличилось до 6 человек
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    Число пострадавших в ДТП в новой Москве увеличилось до 6 человек

    15:09  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:09  14 Декабря 2017
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    Число пострадавших в ДТП в новой Москве увеличилось до 6 человек

    Москва, 14 декабря. Авария с участием двух автомобилей произошла сегодня днем на Калужском шоссе.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, на выезде из поселка Ватутинки в сторону Москвы столкнулись грузовая «Газель» и Ford Transit. Данные о пострадавших уточняются. Ранее сообщалось о троих пострадавших, на данный момент их число возросло до шести человек, двое из которых госпиатлизированы.

    В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #дтп #пострадавшие
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