Число пострадавших в ДТП в новой Москве увеличилось до 6 человек

Москва, 14 декабря. Авария с участием двух автомобилей произошла сегодня днем на Калужском шоссе.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, на выезде из поселка Ватутинки в сторону Москвы столкнулись грузовая «Газель» и Ford Transit. Данные о пострадавших уточняются. Ранее сообщалось о троих пострадавших, на данный момент их число возросло до шести человек, двое из которых госпиатлизированы.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.