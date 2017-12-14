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Коня, провалившегося под лед, спасли в Подмосковье
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    Коня, провалившегося под лед, спасли в Подмосковье

    13:51  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  14 Декабря 2017
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    Коня, провалившегося под лед, спасли в Подмосковье

    Москва, 14 декабря. В Сергиево-Посадском районе Московской области спасатели вытащили коня, провалившегося под лед.

    Об инциденте в среду 13 декабря сообщили хозяева лошади. Они обратились в «Мособлпожспас» с просьбой помочь им вытащить животное, провалившееся в пруд, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Конь по кличке Космос провалился в пруд на одном из приусадебных участков деревни Смена. Прибывшие на место специалисты спасли животное. Лошадь вытащили из воды при помощи веревок. Доставать Космоса помогали также местные жители и священник деревенского храма.

    Напомним, ранее в Подмосковье была обнаружена культурная собака, выносящая мусор и следящая за чистотой улиц в Химках.

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #спасатели #лошадь
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