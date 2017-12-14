Коня, провалившегося под лед, спасли в Подмосковье

Москва, 14 декабря. В Сергиево-Посадском районе Московской области спасатели вытащили коня, провалившегося под лед.

Об инциденте в среду 13 декабря сообщили хозяева лошади. Они обратились в «Мособлпожспас» с просьбой помочь им вытащить животное, провалившееся в пруд, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Конь по кличке Космос провалился в пруд на одном из приусадебных участков деревни Смена. Прибывшие на место специалисты спасли животное. Лошадь вытащили из воды при помощи веревок. Доставать Космоса помогали также местные жители и священник деревенского храма.

Напомним, ранее в Подмосковье была обнаружена культурная собака, выносящая мусор и следящая за чистотой улиц в Химках.