На фиолетовой ветке московского метро произошло два сбоя

Москва, 14 декабря. Второй за день сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро. Представители подземки в официальном Twitter заявили, что увеличение интервалов движения составов на Таганско-Краснопресненской линии произошла по техническим причинам.

В микроблоге уточняется, что поезда выбились из графика с 06.20 и с 11.20 до 11.30. В 11.40 движение начало входить в норму, а в 11.40 полностью вернулось в штатный режим, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, движение поездов было нарушено от станции «Таганская» до станции «Выхино». Пассажиров по громкой связи предупреждали о неполадках и просили пользоваться альтернативными вариантами транспорта.