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На фиолетовой ветке московского метро произошло два сбоя
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    На фиолетовой ветке московского метро произошло два сбоя

    13:20  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:20  14 Декабря 2017
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    На фиолетовой ветке московского метро произошло два сбоя

    Москва, 14 декабря. Второй за день сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро. Представители подземки в официальном Twitter заявили, что увеличение интервалов движения составов на Таганско-Краснопресненской линии произошла по техническим причинам.

    В микроблоге уточняется, что поезда выбились из графика с 06.20 и с 11.20 до 11.30. В 11.40 движение начало входить в норму, а в 11.40 полностью вернулось в штатный режим, пишет «Вечерняя Москва».

    Напомним, движение поездов было нарушено от станции «Таганская» до станции «Выхино». Пассажиров по громкой связи предупреждали о неполадках и просили пользоваться альтернативными вариантами транспорта.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #метро #фиолетовая ветка
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