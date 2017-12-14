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Весенняя погода придет в Москву накануне Нового года
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    Весенняя погода придет в Москву накануне Нового года

    12:48  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  14 Декабря 2017
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    Весенняя погода придет в Москву накануне Нового года

    Москва, 14 декабря. В субботу, 16 декабря, температура воздуха в столице прогреется до рекордных шести градусов выше нуля, сообщает погодный центр «Фобос».

    Последний раз такие весенние температуры в декабре были зафиксированы в Москве в 2006 году. Синоптики уточняют, что рекорд продержится в столице недолго: уже в воскресенье столбик термометра не превысит плюс двух. Правда, и эти показания выше декабрьской нормы на 5-6 делений.

    Из-за плюсовых температур в субботу в Москве пройдут дожди. При этом в четверг и пятницу в столице ожидаются небольшие снегопады.

    Автор: Алексей Громов
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    #погода #москва #потепление
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