Весенняя погода придет в Москву накануне Нового года

Москва, 14 декабря. В субботу, 16 декабря, температура воздуха в столице прогреется до рекордных шести градусов выше нуля, сообщает погодный центр «Фобос».

Последний раз такие весенние температуры в декабре были зафиксированы в Москве в 2006 году. Синоптики уточняют, что рекорд продержится в столице недолго: уже в воскресенье столбик термометра не превысит плюс двух. Правда, и эти показания выше декабрьской нормы на 5-6 делений.

Из-за плюсовых температур в субботу в Москве пройдут дожди. При этом в четверг и пятницу в столице ожидаются небольшие снегопады.