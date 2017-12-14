В московских аэропортах из-за непогоды задержали и отменили около 30 рейсов

Москва, 14 декабря. В аэропортах российской столицы за 14 декабря в общей сложности задержано и отменено 28 рейсов, говорится в сообщении сервиса «Яндекс Расписание».

В столичных аэропортах задержано и отменено около 30 рейсов. Во «Внуково» задержали шесть рейсов, в «Домодедово» — 11, отменили три вылета. В «Шереметьево» задержали восемь рейсов. В подмосковном «Жуковском» изменений расписания не было. Газета «Вечерняя Москва» отмечает, что за всеми изменениями можно следить на онлайн-табло воздушных ворот Москвы. Ранее столичные синоптики сообщили об ухудшении погоды — мокром снеге и повышенной облачности.