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Политика
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Общество
В московских аэропортах из-за непогоды задержали и отменили около 30 рейсов
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    В московских аэропортах из-за непогоды задержали и отменили около 30 рейсов

    18:09  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:10  14 Декабря 2017
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    В московских аэропортах из-за непогоды задержали и отменили около 30 рейсов

    Москва, 14 декабря. В аэропортах российской столицы за 14 декабря в общей сложности задержано и отменено 28 рейсов, говорится в сообщении сервиса «Яндекс Расписание». 

    В столичных аэропортах задержано и отменено около 30 рейсов. Во «Внуково» задержали шесть рейсов, в «Домодедово» — 11, отменили три вылета. В «Шереметьево» задержали восемь рейсов. В подмосковном «Жуковском» изменений расписания не было. Газета «Вечерняя Москва» отмечает, что за всеми изменениями можно следить на онлайн-табло воздушных ворот Москвы. Ранее столичные синоптики сообщили об ухудшении погоды — мокром снеге и повышенной облачности.

    Автор: Ирина Селезнева
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