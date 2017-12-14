Встреча Деда Мороза пройдет в Реутове 16 декабря
Москва, 14 декабря. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов заявил, что встреча Деда Мороза пройдет в Центральном парке 16 декабря.
«В этом году праздничное мероприятие состоится в Центральном парке 16 декабря», — цитирует его слова телеканал «360».
Каторов также отметил, что жители Реутова уже много лет традиционно встречают главного новогоднего волшебника.
В праздничную программу вошли анимация, музыка, новогодняя гонка, тематическое представление от героев советского мультфильма «Простоквашино» и многое другое.
Начало мероприятия в 11 часов.