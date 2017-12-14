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Встреча Деда Мороза пройдет в Реутове 16 декабря
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    Встреча Деда Мороза пройдет в Реутове 16 декабря

    11:38  14 Декабря 2017
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    Встреча Деда Мороза пройдет в Реутове 16 декабря

    Москва, 14 декабря. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов заявил, что встреча Деда Мороза пройдет в Центральном парке 16 декабря.

    «В этом году праздничное мероприятие состоится в Центральном парке 16 декабря», — цитирует его слова телеканал «360».

    Каторов также отметил, что жители Реутова уже много лет традиционно встречают главного новогоднего волшебника.

    В праздничную программу вошли анимация, музыка, новогодняя гонка, тематическое представление от героев советского мультфильма «Простоквашино» и многое другое.

    Начало мероприятия в 11 часов.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #дед мороз #реутов
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