Встреча Деда Мороза пройдет в Реутове 16 декабря

Москва, 14 декабря. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов заявил, что встреча Деда Мороза пройдет в Центральном парке 16 декабря.

«В этом году праздничное мероприятие состоится в Центральном парке 16 декабря», — цитирует его слова телеканал «360».

Каторов также отметил, что жители Реутова уже много лет традиционно встречают главного новогоднего волшебника.

В праздничную программу вошли анимация, музыка, новогодняя гонка, тематическое представление от героев советского мультфильма «Простоквашино» и многое другое.

Начало мероприятия в 11 часов.