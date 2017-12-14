Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой кузбассовец изнасиловал четырехлетнего племянника
Происшествия
Дедушка с годовалым внуком погибли под электричкой в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дедушка с годовалым внуком погибли под электричкой в Подмосковье

    11:18  14 Декабря 2017
    52

    Дедушка с годовалым внуком погибли под электричкой в Подмосковье

    Москва, 14 декабря. Пожилой мужчина и его годовалый внук погибли под колесами электрички у станции Кратово в Подмосковье. О трагедии сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

    В ведомстве уточнили, что дедушка с малышом шел вдоль путей в габаритах поезда и не реагировал на подаваемые сигналы машиниста. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

    По предварительным данным, опубликованным на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте, смертельные травмы мужчина 1946 года рождения и ребенок получили примерно в 09.00 минут, когда переходили железнодорожное полотно в районе платформы  перед приближающимся поездом сообщением Голутвин – Москва.

    Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о гибели мужчины на станции Опалиха. По предварительной версии, он переходил пути в неположенном месте.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье #внук #дедушка
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть