Дедушка с годовалым внуком погибли под электричкой в Подмосковье

Москва, 14 декабря. Пожилой мужчина и его годовалый внук погибли под колесами электрички у станции Кратово в Подмосковье. О трагедии сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что дедушка с малышом шел вдоль путей в габаритах поезда и не реагировал на подаваемые сигналы машиниста. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, опубликованным на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте, смертельные травмы мужчина 1946 года рождения и ребенок получили примерно в 09.00 минут, когда переходили железнодорожное полотно в районе платформы перед приближающимся поездом сообщением Голутвин – Москва.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о гибели мужчины на станции Опалиха. По предварительной версии, он переходил пути в неположенном месте.