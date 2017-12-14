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Пьяный москвич выбросил мать с восьмого этажа в Москве
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    Пьяный москвич выбросил мать с восьмого этажа в Москве

    11:05  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:06  14 Декабря 2017
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    Пьяный москвич выбросил мать с восьмого этажа в Москве

    Москва, 14 декабря. Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. 

    По данным ведомства, злоумышленником оказался 56-летний сын погибшей. Преступление было совершено в минувший понедельник, 11 декабря. Тело 80-летней пенсионерки было найдено около дома №14, расположенного на Ярославском шоссе. 

    Согласно информации ведомства, в тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, между ним и матерью произошел конфликт. 

    Пьяный москвич выбросил мать с восьмого этажа в Москве

    Подозреваемый толкнул стоявшую возле окна женщину, которая выпала из окна и разбилась, сообщает РИАМО.

    В настоящее время другие детали произошедшего не сообщаются.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #убийство
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