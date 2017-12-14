Пьяный москвич выбросил мать с восьмого этажа в Москве

Москва, 14 декабря. Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, злоумышленником оказался 56-летний сын погибшей. Преступление было совершено в минувший понедельник, 11 декабря. Тело 80-летней пенсионерки было найдено около дома №14, расположенного на Ярославском шоссе.

Согласно информации ведомства, в тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, между ним и матерью произошел конфликт.

Подозреваемый толкнул стоявшую возле окна женщину, которая выпала из окна и разбилась, сообщает РИАМО.

В настоящее время другие детали произошедшего не сообщаются.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.