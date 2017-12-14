Учительница из Подмосковья завела «стул позора» для первоклассников

Москва, 14 декабря. Учительница одной из школ Наро-Фоминска завела в классе «стул позора», на который сажала провинившихся учеников первого класса.

Родители пожаловались на учительницу муниципальной школы, которая, по их мнению, общается с учениками на блатном языке, а также устраивает наказания и завела в классе «стул позора». По их информации, провинившийся первоклассник вынужден стоять половину урока. В случае тяжкого проступка женщина заставляла ребенка сидеть на «стуле позора» все перемену.

Кроме того, семьи первоклашек возмущены манерой общения ее с учениками.

«Все, лафа ваша кончилась, — цитируют они ее, — больше сюсюкаться с вами не буду».

Родители обратились с жалобами к директору школу, а также местной администрации. К своим претензиям они добавили, что домашние задания на каникулы в первом классе составили около 40 листов формата А4. За это от учительницы досталось и взрослым.