Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Китаец попытался вывезти из России 24 зуба доисторической акулы
Общество
Учительница из Подмосковья завела «стул позора» для первоклассников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Учительница из Подмосковья завела «стул позора» для первоклассников

    10:54  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:54  14 Декабря 2017
    317

    Учительница из Подмосковья завела «стул позора» для первоклассников

    Москва, 14 декабря. Учительница одной из школ Наро-Фоминска завела в классе «стул позора», на который сажала провинившихся учеников первого класса.

    Родители пожаловались на учительницу муниципальной школы, которая, по их мнению, общается с учениками на блатном языке, а также устраивает наказания и завела в классе «стул позора». По их информации, провинившийся первоклассник вынужден стоять половину урока. В случае тяжкого проступка женщина заставляла ребенка сидеть на «стуле позора» все перемену.

    Кроме того, семьи первоклашек возмущены манерой общения ее с учениками.

    «Все, лафа ваша кончилась, — цитируют они ее, — больше сюсюкаться с вами не буду».

    Родители обратились с жалобами к директору школу, а также местной администрации. К своим претензиям они добавили, что домашние задания на каникулы в первом классе составили около 40 листов формата А4. За это от учительницы досталось и взрослым.

    Учительница из Подмосковья завела «стул позора» для первоклассников

    «Много? Значит, переоценили знания ваших детей, — цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Школа вам не кинотеатр, куда можно прийти и посмотреть. Вы растите детей тунеядцами и лодырями».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье #школа #учительница #стул позора #первый класс
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть