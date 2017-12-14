Синоптики пообещали москвичам мокрый снег

Москва, 14 декабря. Облачная погода и небольшие осадки в виде снега ожидаются в столице и Московской области в четверг.

По данным синоптиков, днем, 14 декабря, московский регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. Местами будет наблюдаться мокрый снег, в некоторых районах ожидаются обильные осадки.

Порывы ветра составят 5-10 метров в секунду, сообщает РИАМО.

«Атмосферное давление в столице чуть ниже климатической нормы, а температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов», — отмечают метеослужбы.

Накануне региональное министерство чрезвычайных ситуаций предупредило жителей Самарской области о снеге и гололедице.