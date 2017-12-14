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Происшествия
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Общество
Синоптики пообещали москвичам мокрый снег
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    Синоптики пообещали москвичам мокрый снег

    10:20  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:21  14 Декабря 2017
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    Синоптики пообещали москвичам мокрый снег

    Москва, 14 декабря. Облачная погода и небольшие осадки в виде снега ожидаются в столице и Московской области в четверг. 

    По данным синоптиков, днем, 14 декабря, московский регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. Местами будет наблюдаться мокрый снег, в некоторых районах ожидаются обильные осадки. 

    Синоптики пообещали москвичам мокрый снег

    Порывы ветра составят 5-10 метров в секунду, сообщает РИАМО.

    «Атмосферное давление в столице чуть ниже климатической нормы, а температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов», — отмечают метеослужбы.  

    Накануне региональное министерство чрезвычайных ситуаций предупредило жителей Самарской области о снеге и гололедице. 

    Автор: Дана Балан
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    #погода #москва #синоптики #метеослужбы
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