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Россия
Московским врачам раздадут 3,5 тыс. планшетов для работы до конца 2018 года
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    Московским врачам раздадут 3,5 тыс. планшетов для работы до конца 2018 года

    9:10  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:10  14 Декабря 2017
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    Московским врачам раздадут 3,5 тыс. планшетов для работы до конца 2018 года

    Москва, 14 декабря. Педиатры, терапевты и врачи общей практики, посещающие пациентов на дому, получат планшеты, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

    В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что работа с планшетами будет строиться следующим образом. Полученная диспетчером информация о вызове заносится в систему и автоматически появляется у врача на планшете. Результаты посещения пациента врачи также вносят в планшет и эту информацию видят диспетчеры. Все это позволит существенно оптимизировать рабочее время, избавиться от ошибок.

    В будущем планирует добавить такие функции, как история болезни пациента, оформление больничного листа и выдача направлений к специалистам.

    Планируется, что московские врачи получат в общей сложности порядка 3,5 тыс. планшетов.

    Как ранее писала газета «Известия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отчетности у врачей и учителей должно быть меньше.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #технологии #медицина
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