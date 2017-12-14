Московским врачам раздадут 3,5 тыс. планшетов для работы до конца 2018 года

Москва, 14 декабря. Педиатры, терапевты и врачи общей практики, посещающие пациентов на дому, получат планшеты, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что работа с планшетами будет строиться следующим образом. Полученная диспетчером информация о вызове заносится в систему и автоматически появляется у врача на планшете. Результаты посещения пациента врачи также вносят в планшет и эту информацию видят диспетчеры. Все это позволит существенно оптимизировать рабочее время, избавиться от ошибок.

В будущем планирует добавить такие функции, как история болезни пациента, оформление больничного листа и выдача направлений к специалистам.

Планируется, что московские врачи получат в общей сложности порядка 3,5 тыс. планшетов.

Как ранее писала газета «Известия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отчетности у врачей и учителей должно быть меньше.