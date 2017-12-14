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Названа причина агрессии жителя Подмосковья, раздробившего топором руки супруги
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    Названа причина агрессии жителя Подмосковья, раздробившего топором руки супруги

    7:25  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:25  14 Декабря 2017
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    Названа причина агрессии жителя Подмосковья, раздробившего топором руки супруги

    Москва, 14 декабря. Жительница Московской области, которая лишилась верхних конечностей из-за ревности супруга, после нескольких серьезных операций переведена из реанимации в общую палату. 

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    Согласно данным телеканала РЕН ТВ, супруг разозлился, когда узнал, что его жена решила подать на развод. Потом стало известно, что угрозы в сторону женщины начали поступать еще за семь дней до ужасного происшествия. 

    Названа причина агрессии жителя Подмосковья, раздробившего топором руки супруги

    Напомним, ранее стало известно, что в подмосковном Серпухове 26-летний местный житель вывез собственную жену в лес, где раздробил ей пальцы рук топором. Таким способом мужчина пытался выяснить, изменяла ли ему супруга. 

    Автор: Дана Балан
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    #подмосковье #серпухов #топор
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