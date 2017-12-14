Названа причина агрессии жителя Подмосковья, раздробившего топором руки супруги

Москва, 14 декабря. Жительница Московской области, которая лишилась верхних конечностей из-за ревности супруга, после нескольких серьезных операций переведена из реанимации в общую палату.

Врачи тщательно следят за самочувствием пациентки, которой стараются не напоминать о случившемся, пишет «Инфореактор».

Согласно данным телеканала РЕН ТВ, супруг разозлился, когда узнал, что его жена решила подать на развод. Потом стало известно, что угрозы в сторону женщины начали поступать еще за семь дней до ужасного происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что в подмосковном Серпухове 26-летний местный житель вывез собственную жену в лес, где раздробил ей пальцы рук топором. Таким способом мужчина пытался выяснить, изменяла ли ему супруга.