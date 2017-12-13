Пропавшая звезда «Дома-2» найдена мертвой в Подмосковье

Москва, 13 декабря. Звезды телепроекта «Дом-2» Мария Политова найдена мертвой в Щелковском районе Московской области, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В начале декабря появилась информация о бесследном исчезновении звезды «Дома-2» Политовой. Как оказалось, девушка мертва.

Тело было обнаружено в поселке Загорянский, расположенном в Щелковском районе Подмосковья. Как сообщают источники, на теле погибшей не было обнаружено признаков насильственной смерти. Точные причины трагедии станут известны после проведения соответствующей экспертизы. На месте работают следователи.

Политова находилась в розыске с 4 декабря. По некоторым данным, поиск был объявлен после того, как она не вернулась домой.