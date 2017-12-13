Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель иномарки в Воронеже сбил полицейского и скрылся
Происшествия
Пропавшая звезда «Дома-2» найдена мертвой в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пропавшая звезда «Дома-2» найдена мертвой в Подмосковье

    16:17  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:17  13 Декабря 2017
    4416

    Пропавшая звезда «Дома-2» найдена мертвой в Подмосковье

    Москва, 13 декабря. Звезды телепроекта «Дом-2» Мария Политова найдена мертвой в Щелковском районе Московской области, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В начале декабря появилась информация о бесследном исчезновении звезды «Дома-2» Политовой. Как оказалось, девушка мертва. 

    Тело было обнаружено в поселке Загорянский, расположенном в Щелковском районе Подмосковья. Как сообщают источники, на теле погибшей не было обнаружено признаков насильственной смерти. Точные причины трагедии станут известны после проведения соответствующей экспертизы. На месте работают следователи.

    Пропавшая звезда «Дома-2» найдена мертвой в Подмосковье

    Политова находилась в розыске с 4 декабря. По некоторым данным, поиск был объявлен после того, как она не вернулась домой.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье #труп #дом-2 #политова
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть