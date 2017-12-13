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Культурный пес, который выносит мусор в Химках, стал звездой Сети
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    Культурный пес, который выносит мусор в Химках, стал звездой Сети

    15:14  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:16  13 Декабря 2017
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    Культурный пес, который выносит мусор в Химках, стал звездой Сети

    Москва, 13 декабря. В Сети появились фотографии с собакой из подмосковного города Химки, которая следит за чистотой на улицах и выносит мусор.

    Об удивительной культурной собаке рассказали в сообществе «Типичные Химки» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Воспитанного пса обнаружили в микрорайоне Сходня.

    Жители Химок назвали собаку примером для подражания и предположили, что она может быть сотрудником коммунальных служб, которые таким необычным способом решили обратить внимание горожан на проблему соблюдения чистоты.

    Автор: Алексей Громов
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    #химки #мусор #собака
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