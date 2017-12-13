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Автокран врезался в пассажирский автобус в Подмосковье, есть пострадавшие
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    Автокран врезался в пассажирский автобус в Подмосковье, есть пострадавшие

    14:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:58  13 Декабря 2017
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    Автокран врезался в пассажирский автобус в Подмосковье, есть пострадавшие

    Москва, 13 декабря. Два человека получили ранения в результате столкновения автокрана и пассажирского автобуса в подмосковном Королеве.

    По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на Садовой улице в Королеве. 

    Как рассказал очевидец аварии, водитель крана, скорее всего, виновен в ДТП, поскольку он выехал на вторую полосу и не заметил другого участника движения. 

    На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автокран врезался в пассажирский автобус в Подмосковье, есть пострадавшие

    Согласно данным ведомства, двое пострадавших госпитализированы.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По неподтвержденным данным, на момент ДТП в салоне автобуса находилось восемь пассажиров.  

    Ранее сообщалось, что автомобиль задавил пожилую женщину в Московской области. 

    Автор: Дана Балан
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    #дтп #подмосковье #королев
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