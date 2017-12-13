Автокран врезался в пассажирский автобус в Подмосковье, есть пострадавшие

Москва, 13 декабря. Два человека получили ранения в результате столкновения автокрана и пассажирского автобуса в подмосковном Королеве.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на Садовой улице в Королеве.

Как рассказал очевидец аварии, водитель крана, скорее всего, виновен в ДТП, поскольку он выехал на вторую полосу и не заметил другого участника движения.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно данным ведомства, двое пострадавших госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По неподтвержденным данным, на момент ДТП в салоне автобуса находилось восемь пассажиров.

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