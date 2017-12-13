Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин лично занимался руководством ВКС РФ в Сирии — Матвиенко
Происшествия
Автомобиль задавил пенсионерку в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автомобиль задавил пенсионерку в Подмосковье

    14:08  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:08  13 Декабря 2017
    32

    Автомобиль задавил пенсионерку в Подмосковье

    Москва, 13 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Жуковском, в результате автокатастрофы погибла пожилая жительница Московской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. 

    По данным ведомства, в Жуковском около дома, расположенного на улице Молодежная, автомобиль сбил пожилую женщину.

    «Водитель сдавал назад, в этот момент сзади шла женщина, он ее не заметил и сбил. От полученных травм она скончалась», — уточнили в ведомстве. 

    По имеющимся данным, пенсионерке было 88 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника. 

    Автомобиль задавил пенсионерку в Подмосковье

    Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре водитель сбил несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #подмосковье #жуковский
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть