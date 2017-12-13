Автомобиль задавил пенсионерку в Подмосковье

Москва, 13 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Жуковском, в результате автокатастрофы погибла пожилая жительница Московской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в Жуковском около дома, расположенного на улице Молодежная, автомобиль сбил пожилую женщину.

«Водитель сдавал назад, в этот момент сзади шла женщина, он ее не заметил и сбил. От полученных травм она скончалась», — уточнили в ведомстве.

По имеющимся данным, пенсионерке было 88 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре водитель сбил несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия.