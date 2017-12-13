Два отделения банка «Тинькофф» эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

Москва, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали два отделения банка «Тинькофф», расположенных в Москве. Накануне в полицию поступило сообщение о «минировании» этих зданий.

Всего было выведено более 350 человек, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно об эвакуации торговых центров «Круг» и «Водный» в Москве. В данный момент на месте работают кинологи и спасатели.

Напомним, что волна телефонного терроризма в России началась 11 сентября. За это время в 180 городах нашей страны было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий. Массовая эвакуация затронула более двух миллионов человек.