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Два отделения банка «Тинькофф» эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
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    Два отделения банка «Тинькофф» эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

    13:39  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:39  13 Декабря 2017
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    Два отделения банка «Тинькофф» эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

    Москва, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали два отделения банка «Тинькофф», расположенных в Москве. Накануне в полицию поступило сообщение о «минировании» этих зданий.

    Всего было выведено более 350 человек, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Ранее стало известно об эвакуации торговых центров «Круг» и «Водный» в Москве. В данный момент на месте работают кинологи и спасатели.

    Напомним, что волна телефонного терроризма в России началась 11 сентября. За это время в 180 городах нашей страны было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий. Массовая эвакуация затронула более двух миллионов человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #минирование
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