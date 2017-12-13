Иностранца с 4,5 кг марихуаны задержала полиция в Подмосковье

Москва, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у иностранца более 4,5 кг марихуаны. Инцидент произошел в подмосковном Серпухове.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, правоохранители остановили автомобиль недалеко от дома на улице Звездной. За рулем находился мужчина 48 лет, уроженец ближайшего зарубежья.

В ходе обыска в салоне машины был найден пакет с марихуаной, вес которой составил около 1 кг. В квартире задержанного полиция нашла еще шесть свертков с марихуаной. Общий вес наркотического вещества составил 4,5 кг, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Оказалось, что мужчина приехал из другой страны и перевез наркотик через таможенный досмотр. В отношении него было возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360».