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Происшествия
Иностранца с 4,5 кг марихуаны задержала полиция в Подмосковье
Происшествия
Иностранца с 4,5 кг марихуаны задержала полиция в Подмосковье
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    Иностранца с 4,5 кг марихуаны задержала полиция в Подмосковье

    12:43  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:44  13 Декабря 2017
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    Иностранца с 4,5 кг марихуаны задержала полиция в Подмосковье

    Москва, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у иностранца более 4,5 кг марихуаны. Инцидент произошел в подмосковном Серпухове.

    Как сообщает пресс-служба МВД РФ, правоохранители остановили автомобиль недалеко от дома на улице Звездной. За рулем находился мужчина 48 лет, уроженец ближайшего зарубежья.

    В ходе обыска в салоне машины был найден пакет с марихуаной, вес которой составил около 1 кг. В квартире задержанного полиция нашла еще шесть свертков с марихуаной. Общий вес наркотического вещества составил 4,5 кг, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Оказалось, что мужчина приехал из другой страны и перевез наркотик через таможенный досмотр. В отношении него было возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360».

    Автор: Алексей Громов
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    #марихуана #полиция #наркотики
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