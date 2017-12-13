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Политика
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В Московской электронной школе появится ресурс для классных руководителей
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    В Московской электронной школе появится ресурс для классных руководителей

    12:52  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:22  13 Декабря 2017
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    В Московской электронной школе появится ресурс для классных руководителей

    Москва, 13 декабря. Классные руководители столичных школ в ближайшее время получат собственный интернет-ресурс в рамках проекта «Московская электронная школа».

    Как будет работать ресурс на базе Московской электронной школы, определят сами педагоги. Этот и другие вопросы, касающиеся нового интернет-ресурса, учителя обсудили с руководителем департамента образования Москвы Исааком Калиной в прямом эфире Московского образовательного канала в минувший вторник, 12 декабря.

    «Не нам решать, каким будет Московский электронный ресурс для классного руководителя, а самим классным руководителям, — констатировал глава департамента. — Будут поданы на модерацию интересные разработки в помощь классному руководителю. Пройдут модерацию — значит, будут выставлены на всеобщий доступ. Если есть интересные наработки, наше дело принять ресурс, провести модерацию и выставить на всеобщий доступ».

    В Московской электронной школе появится ресурс для классных руководителей

    Таким образом, виртуальные родительские собрания станут обычным явлением. По мнению учителей и чиновников, такой подход позволит быстрее и точнее контролировать процесс воспитания детей, а также обстановку в классе.

    Вопрос о создании ресурса вызвал наибольший интерес у учителей Москвы. Его автор — учитель математики школы №37 Екатерина Шмакова. По итогам телепередачи она была назначена общественным советником по разработке портала.

    Калина также обсудил с учителями вопрос безотметочного обучения. Переход на данную систему обучения, по мнению чиновника, вполне оправдан и возможен.

    Также учителей беспокоит процесс физической подготовки современных школьников. На телепередаче были озвучены весьма неутешительные цифры: большинство школьников не могут сделать более пяти-семи отжиманий, и родителей такое положение вещей устраивает.

    Также Калина поговорил с учителями о рейтинге вклада школ в качественное образование московских школьников. Отметим, что возможность задать свой вопрос через портал «Московская электронная школа» была у каждого учителя любой школы столицы. Всего на программу поступило более 200 вопросов от педагогов.

    В Московской электронной школе появится ресурс для классных руководителей

    Программа «Вопросы, важные для всех» – интерактивный проект Московского образовательного интернет-телеканала, который стартовал весной 2016 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #учителя #московская электронная школа #портал
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