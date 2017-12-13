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Происшествия
Два торговых центра эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
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    Два торговых центра эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

    11:35  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:35  13 Декабря 2017
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    Два торговых центра эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

    Москва, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов проверяют данные об угрозе взрыва в торговых центрах «Круг» и «Водный», расположенных на юге Москвы, сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

    Как стало известно, звонок с сообщением о минировании поступил по адресам: Головинское шоссе, 5 и Старокачаловская улица, 5а.

    В данный момент спасатели эвакуируют посетителей двух московских торговых центров. Сейчас эвакуировано уже 80 человек.

    На место направлены кинологи с собаками для проверки помещений.

    Как отмечает РИАМО, волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий в разных городах России началась 11 сентября.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #эвакуация
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