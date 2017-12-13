Два торговых центра эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

Москва, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов проверяют данные об угрозе взрыва в торговых центрах «Круг» и «Водный», расположенных на юге Москвы, сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

Как стало известно, звонок с сообщением о минировании поступил по адресам: Головинское шоссе, 5 и Старокачаловская улица, 5а.

В данный момент спасатели эвакуируют посетителей двух московских торговых центров. Сейчас эвакуировано уже 80 человек.

На место направлены кинологи с собаками для проверки помещений.

Как отмечает РИАМО, волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий в разных городах России началась 11 сентября.