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Массовое побоище произошло ночью в Москве, есть пострадавшие
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    Массовое побоище произошло ночью в Москве, есть пострадавшие

    11:01  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:01  13 Декабря 2017
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    Массовое побоище произошло ночью в Москве, есть пострадавшие

    Москва, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников массовой драки, произошедшей на юго-западе российской столицы. Об этом в среду сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве. 

    Отмечается, что в результате массового побоища пострадали два человека. 

    Согласно данным ведомства, минувшей ночью в полицию поступило сообщение о массовой драке возле дома на Севастопольском проспекте. 

    На место прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что драка произошла на бытовой почве, пишет РИАМО

    «В результате в медицинские учреждения были доставлены двое граждан 1991 года рождения», — отметили в ведомстве. 

    Массовое побоище произошло ночью в Москве, есть пострадавшие

    Отмечается, что в полицию для дальнейшего выяснения причин и обстоятельств доставлены 12 человек.

    В настоящее время по данному факту проводится проверка. 

    Автор: Дана Балан
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    #москва #драка #полиция
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