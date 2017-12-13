Массовое побоище произошло ночью в Москве, есть пострадавшие
Москва, 13 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников массовой драки, произошедшей на юго-западе российской столицы. Об этом в среду сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что в результате массового побоища пострадали два человека.
Согласно данным ведомства, минувшей ночью в полицию поступило сообщение о массовой драке возле дома на Севастопольском проспекте.
На место прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что драка произошла на бытовой почве, пишет РИАМО.
«В результате в медицинские учреждения были доставлены двое граждан 1991 года рождения», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что в полицию для дальнейшего выяснения причин и обстоятельств доставлены 12 человек.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.