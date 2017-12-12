Собянин призвал обеспечить порядок на выборах-2018

Москва, 12 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сотрудникам полиции и народной дружине обеспечить порядок и безопасность во время проведения выборов президента России в 2018 году, сообщается на сайте градоначальника.

Накануне Собянин выступил на расширенном совещании «Профилактика правонарушений в Москве», в ходе которого напомнил о приближении президентских выборов и попросил обратить внимание на обеспечение порядка на время их проведения в столице.

По его словам, политическая активность не должна ставить препятствия для нормальной жизни жителей Москвы, передает РИАМО.

Кроме того, на жизни столицы не должен отразиться будущий чемпионат мира по футболу. Собянин напомнил, что в Москву приедут сотни тысяч болельщиков из разных стран мира.

Мэр столицы подчеркнул, что активисты, полиция и народная дружина должны быть не только бдительными, но и доброжелательными.

Напомним, что выборы президента России пройдут весной 2018 года.