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Ревнивый психолог из Подмосковья отрубил жене руки за измену
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    Ревнивый психолог из Подмосковья отрубил жене руки за измену

    15:17  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:19  12 Декабря 2017
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    Ревнивый психолог из Подмосковья отрубил жене руки за измену

    Москва, 12 декабря. Житель Подмосковья отрубил жене кисти рук, заподозрив ее в измене. Инцидент произошел утром в понедельник в лесу под Серпуховом.

    25-летняя сотрудница газеты «Серпуховские вести» собиралась подать на развод. По словам родственников пострадавшей, причиной для такого шага стала патологическая ревность супруга, которая доходила до того, что он устраивал своей жене проверки на детекторе лжи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В семье воспитывались двое детей. 11 декабря родители отвезли сыновей в детский сад. На обратном пути муж потерпевшей свернул в лес, где пытал жену, отрубая ей сначала по одному пальцу топором, а затем лишив женщину кистей полностью. После этого он отвез пострадавшую в больницу.

    Ревнивый психолог из Подмосковья отрубил жене руки за измену

    Медики прооперировали пострадавшую. Однако женщина теперь на всю жизнь останется инвалидом. Более того, сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

    Ее муж в настоящее время находится под арестом. Против него, как сообщает «Свободная пресса», возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина работал на складе в Чехове, по образованию был психологом.

    Автор: Алексей Громов
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    #серпухов #преступление
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