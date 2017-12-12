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Более 20 катков с натуральным льдом появятся в московских парках в декабре
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    Более 20 катков с натуральным льдом появятся в московских парках в декабре

    11:44  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:45  12 Декабря 2017
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    Более 20 катков с натуральным льдом появятся в московских парках в декабре

    Москва, 12 декабря. До конца года в 16 парках городского департамента Москвы откроются 22 катка с натуральным льдом. На шести из них можно будет покататься бесплатно.

    Самый большой каток под названием «Гигант» будет работать в парке «Сокольники». Площадь «Гиганта» составит больше 15 тысяч квадратных метров, сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

    Также в «Сокольниках» будет залит натуральный каток меньшей площади – «Сказка в лесу». «Гигант», «Сказка в лесу», а также катки в парках «Красная Пресня», «Радуга», «Северное Тушино» и в усадьбе Люблино будут работать бесплатно.

    Более 20 катков с натуральным льдом появятся в московских парках в декабре

    22 катка с натуральным льдом должны появиться в столице до конца года. Однако точная дата их открытия пока неизвестна, пишет «Вечерняя Москва». Как пояснили в пресс-службе Мосгорпарка, для заливки катков необходимо, чтобы температура ниже минус десяти держалась в Москве в течение пяти дней. Кроме того, специалисты отметили, что заливать катки также нельзя во время снегопада.

    Ориентировочно работа по созданию катков в парках столицы начнется на следующей неделе. Всего этой зимой в Москве будут работать больше 1,2 тысячи катков с натуральным льдом.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #каток #парк
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