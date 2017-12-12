Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Подмосковья

Москва, 12 декабря. Около миллиона сообщений от жителей Московской области поступило на портал «Добродел» в этом году. Об этом сообщили на заседании правительства региона.

«Я еще раз хочу подчеркнуть важность работы системы. Считаю ее современной, полезной и обязательной в работе муниципальных и региональных органов власти», — цитирует губернатора Андрея Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максута Шадаева, больше всего сообщений поступило из Балашихи, Подольска, Люберец. Кроме того, министр отметил активность жителей Солнечногорского, Ленинского районов.

Среди самых распространенных сообщений были жалобы на уборку улиц, свалки и ремонт подъездов.

С начала прошлого месяца на портале начала работать система проверки ответов гражданам на отписки.

По словам Шадаева, около 40% ответов были признаны отписками. Лучше всего работают в Чехове, Королево и Сергиево-Посадском районе, отметил он.