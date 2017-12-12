Бесплатным Wi-Fi в наземном транспорте Москвы пользуются все чаще

Москва, 12 декабря. На 40% чаще москвичи начали пользоваться бесплатным городским Wi-Fi в наземном общественном транспорте с начала 2017 года.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», аналитики подсчитали, что в январе пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев воспользовались услугой около 1,6 миллиона раз, а в декабре - 2,1 миллиона раз.

Директор службы информационных технологий и связи Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосгортранс» Дмитрий Ерзамаев рассказал, что число точек доступа Wi-Fi в столице постоянно растет, при этом важно, что переключение между точками доступа не требует повторной авторизации.

Напомним, войти в Интернет с помощью бесплатного городского Wi-Fi просто: достаточно найти в списке доступных сетей Moscow_Wi-Fi_Free и пройти авторизацию. В метро, на станциях МЦК, в наземном транспорте, поездах и терминалах аэроэкспресса, а также в пригородных электропоездах, можно войти в сеть MT_Free.