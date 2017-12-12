Во всеоружии: в Москве к ЧМ-2018 по футболу уже открыты более 800 пивных

Москва, 12 декабря. Футбольные болельщики, которые приедут в столицу России на матчи чемпионата мира по футболу, смогут скоротать время между играми в более чем 800 пивных.

Как сообщают «Интерфакс», об это сообщил заместитель руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Александр Иванов, который отметил, что питейные заведения разделены по тематическим, национальным и другим признакам.

«В Москве уже 54 английских, 11 бельгийских, 49 ирландских, 22 немецких, 236 обычных пивных ресторана, а также 122 спортбара, 56 стейкхаусов — всего более 800 предприятий «пивной зоны», — констатировал чиновник.

«Москва готова обеспечить пивом всех болельщиков», — в свою очередь заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который пояснил, что футбольным фанатам по душе больше такие заведения, нежели музеи.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, — напоминают «Известия».