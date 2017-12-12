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Во всеоружии: в Москве к ЧМ-2018 по футболу уже открыты более 800 пивных
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    Во всеоружии: в Москве к ЧМ-2018 по футболу уже открыты более 800 пивных

    8:29  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:30  12 Декабря 2017
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    Во всеоружии: в Москве к ЧМ-2018 по футболу уже открыты более 800 пивных

    Москва, 12 декабря. Футбольные болельщики, которые приедут в столицу России на матчи чемпионата мира по футболу, смогут скоротать время между играми в более чем 800 пивных.

    Как сообщают «Интерфакс», об это сообщил  заместитель руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Александр Иванов, который отметил, что питейные заведения разделены по тематическим, национальным и другим признакам.

    «В Москве уже 54 английских, 11 бельгийских, 49 ирландских, 22 немецких, 236 обычных пивных ресторана, а также 122 спортбара, 56 стейкхаусов — всего более 800 предприятий «пивной зоны», — констатировал чиновник.

    «Москва готова обеспечить пивом всех болельщиков»,  — в свою очередь заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который пояснил, что футбольным фанатам по душе больше такие заведения, нежели музеи.

    Во всеоружии: в Москве к ЧМ-2018 по футболу уже открыты более 800 пивных

    Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, — напоминают «Известия».

    Автор: Константин Терехов
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    #москва #чм-2018 #пиво
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