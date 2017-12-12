Мосгортур разработает туристические маршруты для футбольных фанатов ЧМ-2018

Москва, 12 декабря. Мосгортур разработает туристические маршруты для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в общей сложности будут разработаны шесть маршрутов с подробными описаниями на русском и английском языках.

Инструкции будут доступны для бесплатного скачивания на официальном сайте Мосгортура и на официальном портале мэра столицы.

Футбольные фанаты смогут увидеть главные достопримечательности и музеи Москвы, а также рассчитать заранее длительность маршрута, пишет «Вечерняя Москва».

Во время первенства мира также будет проходить проект «Москва экскурсионная», который традиционно бывает приурочен ко Дню города.

Напомним, в минувший понедельник сообщалось, что московский департамент транспорта разработал требования к транспортным средствам таксистов, которые планируют перевозить гостей на чемпионате мира по футболу.