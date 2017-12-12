Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: в ДНР сообщили о 35 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Общество
Мосгортур разработает туристические маршруты для футбольных фанатов ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мосгортур разработает туристические маршруты для футбольных фанатов ЧМ-2018

    8:32  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:32  12 Декабря 2017
    74

    Мосгортур разработает туристические маршруты для футбольных фанатов ЧМ-2018

    Москва, 12 декабря. Мосгортур разработает туристические маршруты для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным пресс-службы, в общей сложности будут разработаны шесть маршрутов с подробными описаниями на русском и английском языках.

    Инструкции будут доступны для бесплатного скачивания на официальном сайте Мосгортура и на официальном портале мэра столицы.

    Мосгортур разработает туристические маршруты для футбольных фанатов ЧМ-2018

    Футбольные фанаты смогут увидеть главные достопримечательности и музеи Москвы, а также рассчитать заранее длительность маршрута, пишет «Вечерняя Москва»

    Во время первенства мира также будет проходить проект «Москва экскурсионная», который традиционно бывает приурочен ко Дню города. 

    Мосгортур разработает туристические маршруты для футбольных фанатов ЧМ-2018

    Напомним, в минувший понедельник сообщалось, что московский департамент транспорта разработал требования к транспортным средствам таксистов, которые планируют перевозить гостей на чемпионате мира по футболу.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #москва #чм-2018 #болельщики #музей #путеводитель
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть