Мосгортур разработает туристические маршруты для футбольных фанатов ЧМ-2018
Москва, 12 декабря. Мосгортур разработает туристические маршруты для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, в общей сложности будут разработаны шесть маршрутов с подробными описаниями на русском и английском языках.
Инструкции будут доступны для бесплатного скачивания на официальном сайте Мосгортура и на официальном портале мэра столицы.
Футбольные фанаты смогут увидеть главные достопримечательности и музеи Москвы, а также рассчитать заранее длительность маршрута, пишет «Вечерняя Москва».
Во время первенства мира также будет проходить проект «Москва экскурсионная», который традиционно бывает приурочен ко Дню города.
Напомним, в минувший понедельник сообщалось, что московский департамент транспорта разработал требования к транспортным средствам таксистов, которые планируют перевозить гостей на чемпионате мира по футболу.