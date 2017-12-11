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Россия
Роспотребнадзор назвал причину неприятного запаха в Москве
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    Роспотребнадзор назвал причину неприятного запаха в Москве

    21:14  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:15  11 Декабря 2017
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    Роспотребнадзор назвал причину неприятного запаха в Москве

    Москва, 11 декабря. Причиной неприятного запаха, на который на прошлой неделе пожаловались жители российской столицы, могут быть меркаптаны и их производные. Об этом заявили в понедельник эксперты Роспотребнадзора, которые провели соответствующие исследования.

    Речь идет о сернистых аналогах спиртов.

    «Основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, а также объекты энергетики и других отраслей промышленности», — указано в заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

    Как передает «Свободная пресса», специалисты не зафиксировали превышения допустимых концентраций меркаптанов и других загрязняющих веществ в воздухе.

    Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что источником резкого запаха в Москве якобы является полигон «Некрасовка»

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #запах
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