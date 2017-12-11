Роспотребнадзор назвал причину неприятного запаха в Москве

Москва, 11 декабря. Причиной неприятного запаха, на который на прошлой неделе пожаловались жители российской столицы, могут быть меркаптаны и их производные. Об этом заявили в понедельник эксперты Роспотребнадзора, которые провели соответствующие исследования.

Речь идет о сернистых аналогах спиртов.

«Основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, а также объекты энергетики и других отраслей промышленности», — указано в заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Как передает «Свободная пресса», специалисты не зафиксировали превышения допустимых концентраций меркаптанов и других загрязняющих веществ в воздухе.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что источником резкого запаха в Москве якобы является полигон «Некрасовка».