Новогодние елки украсят 20 станций Московского центрального кольца

Москва, 11 декабря. В вестибюлях 20 станций Московского центрального кольца (МЦК) установят новогодние елки. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Новогодние елки разместят в тех местах вестибюлей станций МЦК, где они не помешают движению пассажиров, тем не менее они будут хорошо видны», — заявил заместитель мэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он также добавил, что самая большая елка, высотой около трех метров, уже установлена возле входа на станцию «Лужники». Остальные елки будут располагаться на станциях МЦК возле кассовых зон и турникетов, передает РИАМО.

Кроме того, в конце декабря на пяти станциях МЦК появятся Дед Мороз и Снегурочка, которые будут раздавать памятные сувениры и поздравлять пассажиров с праздниками.