Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о гололеде

Москва, 11 декабря. В ночь на 12 декабря в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. Об этом рассказали представители Гидрометцентра России.

Согласно предварительной информации, температура воздуха в Москве может опуститься до -4 градусов, а в Московской области — до -7.

«Ночью местами небольшие осадки, местами сильные; днем небольшие осадки, местами гололед», — указано в заявлении.

Как передает издание «Вечерняя Москва», днем скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории российской столицы откроются 12 пунктов по утилизации новогодних елок.