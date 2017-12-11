Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о гололеде
Москва, 11 декабря. В ночь на 12 декабря в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. Об этом рассказали представители Гидрометцентра России.
Согласно предварительной информации, температура воздуха в Москве может опуститься до -4 градусов, а в Московской области — до -7.
«Ночью местами небольшие осадки, местами сильные; днем небольшие осадки, местами гололед», — указано в заявлении.
Как передает издание «Вечерняя Москва», днем скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.
Напомним, ранее стало известно о том, что на территории российской столицы откроются 12 пунктов по утилизации новогодних елок.
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