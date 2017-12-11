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Московские спасатели вытащили из реки женщину с двумя маленькими детьми
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    Московские спасатели вытащили из реки женщину с двумя маленькими детьми

    14:19  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:19  11 Декабря 2017
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    Московские спасатели вытащили из реки женщину с двумя маленькими детьми

    Москва, 11 декабря. Спасатели вытащили из воды женщину с двумя детьми, которые упали в Москву-реку. Все трое, 30-летняя мать, ее трехлетняя дочь и шестилетний сын, остались живы, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

    «По тревоге служба вышла на катере к месту происшествия и вытащила всех из воды», — рассказал РИАМО представитель ведомства.

    Утопающих заметил вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Фили». Женщине и ее детям вызваны две бригады скорой помощи, отмечает «Вечерняя Москва».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #дети #москва #москва-река #женщина #спасение
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