Московские спасатели вытащили из реки женщину с двумя маленькими детьми

Москва, 11 декабря. Спасатели вытащили из воды женщину с двумя детьми, которые упали в Москву-реку. Все трое, 30-летняя мать, ее трехлетняя дочь и шестилетний сын, остались живы, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«По тревоге служба вышла на катере к месту происшествия и вытащила всех из воды», — рассказал РИАМО представитель ведомства.

Утопающих заметил вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Фили». Женщине и ее детям вызваны две бригады скорой помощи, отмечает «Вечерняя Москва».