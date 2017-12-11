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Новогодняя елка сгорела в подмосковных Химках
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    Новогодняя елка сгорела в подмосковных Химках

    12:48  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:48  11 Декабря 2017
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    Новогодняя елка сгорела в подмосковных Химках

    Москва, 11 декабря. Новогодняя елка по неизвестным причинам загорелась в парке имени Величко в подмосковных Химках.

    По имеющимся данным, по парку гуляли девушка и молодой человек. Последний подошел к дереву и сунул руку в ветки, после чего ель загорелась, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Молодой человек хотел потушить огонь снегом, но ничего не получилось, после этого пара убежала в неизвестном направлении. 

    В настоящее время хулиганов разыскивают, сообщили в Объединенной дирекции парков Химок.

    Сотрудники пожарной службы потушили главный символ Нового года.

    Ранее стало известно, что на общероссийскую новогоднюю елку, которая состоится в Государственном кремлевском дворце 26 декабря, приедут 32 ребенка из Воронежской области.

    Автор: Дана Балан
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    #подмосковье #химки #новый год #елка #ель
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