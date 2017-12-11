Новогодняя елка сгорела в подмосковных Химках
Москва, 11 декабря. Новогодняя елка по неизвестным причинам загорелась в парке имени Величко в подмосковных Химках.
По имеющимся данным, по парку гуляли девушка и молодой человек. Последний подошел к дереву и сунул руку в ветки, после чего ель загорелась, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Молодой человек хотел потушить огонь снегом, но ничего не получилось, после этого пара убежала в неизвестном направлении.
В настоящее время хулиганов разыскивают, сообщили в Объединенной дирекции парков Химок.
Сотрудники пожарной службы потушили главный символ Нового года.
Ранее стало известно, что на общероссийскую новогоднюю елку, которая состоится в Государственном кремлевском дворце 26 декабря, приедут 32 ребенка из Воронежской области.