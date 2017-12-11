Новогодняя елка сгорела в подмосковных Химках

Москва, 11 декабря. Новогодняя елка по неизвестным причинам загорелась в парке имени Величко в подмосковных Химках.

По имеющимся данным, по парку гуляли девушка и молодой человек. Последний подошел к дереву и сунул руку в ветки, после чего ель загорелась, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Молодой человек хотел потушить огонь снегом, но ничего не получилось, после этого пара убежала в неизвестном направлении.

В настоящее время хулиганов разыскивают, сообщили в Объединенной дирекции парков Химок.

Сотрудники пожарной службы потушили главный символ Нового года.

Ранее стало известно, что на общероссийскую новогоднюю елку, которая состоится в Государственном кремлевском дворце 26 декабря, приедут 32 ребенка из Воронежской области.