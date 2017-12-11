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Общество
Московские власти разработали требования к такси для перевозок гостей ЧМ-2018
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    Московские власти разработали требования к такси для перевозок гостей ЧМ-2018

    12:11  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:11  11 Декабря 2017
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    Московские власти разработали требования к такси для перевозок гостей ЧМ-2018

    Москва, 11 декабря. Столичные власти опубликовали требования, которые будут обязательны к исполнению для водителей такси, которые планируют перевозить гостей Москвы во время первенства мира по футболу — 2018. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. 

    По данным пресс-службы, список требований уже подготовлен. Отмечается, что таксист обязан погасить все имеющиеся штрафы, а также следить за соответствием цветового оформления автомобиля, сообщает «Свободная пресса»

    Московские власти разработали требования к такси для перевозок гостей ЧМ-2018

    Кроме того, машина должна быть оборудована опознавательным фонарем на крыше, желтым государственным регистрационным знаком. В салоне такси нужно разместить данные о водителе и информацию о стоимости поездок. 

    Сообщается, что автомобиль не должен быть старым (до четырех лет — Прим.ред.).

    Московским таксистам также советуют выучить несколько самых распространенных фраз на английском языке, чтобы объясниться с пассажиром.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #чм-2018 #такси
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