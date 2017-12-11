Московские власти разработали требования к такси для перевозок гостей ЧМ-2018

Москва, 11 декабря. Столичные власти опубликовали требования, которые будут обязательны к исполнению для водителей такси, которые планируют перевозить гостей Москвы во время первенства мира по футболу — 2018. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным пресс-службы, список требований уже подготовлен. Отмечается, что таксист обязан погасить все имеющиеся штрафы, а также следить за соответствием цветового оформления автомобиля, сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, машина должна быть оборудована опознавательным фонарем на крыше, желтым государственным регистрационным знаком. В салоне такси нужно разместить данные о водителе и информацию о стоимости поездок.

Сообщается, что автомобиль не должен быть старым (до четырех лет — Прим.ред.).

Московским таксистам также советуют выучить несколько самых распространенных фраз на английском языке, чтобы объясниться с пассажиром.