Пункты по утилизации новогодних елок откроются в Москве

Москва, 11 декабря. Жители российской столицы смогут бесплатно сдать на переработку новогодние ели в 12 пунктах утилизации с 9 января по 1 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии города.

Согласно приведенным данным, в пунктах будут принимать пихты, сосны и ели без каких-либо украшений и мишуры. Отмечается, что деревья отправят на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.

Если праздничные елки просто выбросить в контейнер, никакой пользы они не принесут.

Соответствующий пункты появятся в Зеленограде, в районах Измайлово, Ясенево, Теплый стан, передает телеканал «360».

Напомним, в новогодние праздники в Москве будет введены ограничения на продажу алкоголя в соответствии с распоряжением мэра столицы от 5 ноября 2000 года.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие новогодних елок пройдет во всех округах Мурманска 9 декабря.





