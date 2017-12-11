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Пункты по утилизации новогодних елок откроются в Москве
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    Пункты по утилизации новогодних елок откроются в Москве

    12:29  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:30  11 Декабря 2017
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    Пункты по утилизации новогодних елок откроются в Москве

    Москва, 11 декабря. Жители российской столицы смогут бесплатно сдать на переработку новогодние ели в 12 пунктах утилизации с 9 января по 1 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии города.

    Согласно приведенным данным, в пунктах будут принимать пихты, сосны и ели без каких-либо украшений и мишуры. Отмечается, что деревья отправят на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.

    Если праздничные елки просто выбросить в контейнер, никакой пользы они не принесут.

    Соответствующий пункты появятся в Зеленограде, в районах Измайлово, Ясенево, Теплый стан, передает телеканал «360».

    Напомним, в новогодние праздники в Москве будет введены ограничения на продажу алкоголя в соответствии с распоряжением мэра столицы от 5 ноября 2000 года.

    Ранее сообщалось, что торжественное открытие новогодних елок пройдет во всех округах Мурманска 9 декабря. 



     

    Автор: Тимур Румянцев
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