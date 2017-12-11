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Певица Лера Массква после пожара попала в больницу вместе с мужем и сыном
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    Певица Лера Массква после пожара попала в больницу вместе с мужем и сыном

    10:54  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:54  11 Декабря 2017
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    Певица Лера Массква после пожара попала в больницу вместе с мужем и сыном

    Москва, 11 декабря. Поп-певица Лера Массква была госпитализирована после пожара в ее квартире. Как стало известно, ЧП случилось накануне ночью на проспекте Маршала Жукова в Москве. 

    Исполнительна попала в больницу с отравлением угарным газом и ожогами рук. Кроме того, врачи госпитализировали сына певицы, который также получил отравление угарным газом. Ожоги и отравление получил и муж певицы музыкант Павел Евлахов.

    Прибывшим на место спасателям удалось быстро справиться с возгоранием, передает телеканал «360».

    Лера Массква получила популярность благодаря таким хитам, как «Ялта», «Мы с тобой», «Ну, наконец-то», «Разные», «7 этаж», «SMS-ная любовь».

    Как сообщало агентство Ura.ru, ранее известному челябинскому адвокату злоумышленники сожгли автомобиль.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #пожар #москва #лера массква
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