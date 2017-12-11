Полиция задержала сорвавших показ фильма о Донбассе в Москве

Москва, 11 декабря. Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в срыве показа фильма о Донбассе в одном из столичных кинотеатров.

«Четырех граждан доставили в отдел полиции, в отношении доставленных составили административные материалы», — уточнил дежурный офицер.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники МВД проводят проверку по обращению организатора мероприятия, передает РИА Новости.

Напомним, что в воскресенье активисты распылили пахучую жидкость в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате во время показа фильма «Полет пули» о событиях на Донбассе.