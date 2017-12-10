Синоптики предупредили москвичей о потеплении в воскресенье

Москва, 10 декабря. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Москву после непродолжительного похолодания вновь придет теплая погода, которая принесет с собой облачность и влажный юго-восточный ветер. Метеорологи утверждают, что потепление может продолжаться более недели.

Как сообщили в Росгидрометцентра, к вечеру воскресенья, 10 декабря, воздух в Москве прогреется до двух градусов тепла. Москвичей ожидает довольно крепкий ветер скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Не исключен гололед.

По прогнозам, всю следующую неделю москвичей будут ожидать заряды мокрого снега. Плюсовая температура днем будет сменяться ночными заморозками, что ожидаемо может приводить к образованию гололеда на дорогах. Атмосферное давление будет стабильно низким при относительной влажности, близкой к 100%.