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Политика
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Общество
Синоптики предупредили москвичей о потеплении в воскресенье
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    Синоптики предупредили москвичей о потеплении в воскресенье

    12:21  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:21  10 Декабря 2017
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    Синоптики предупредили москвичей о потеплении в воскресенье

    Москва, 10 декабря. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Москву после непродолжительного похолодания вновь придет теплая погода, которая принесет с собой облачность и влажный юго-восточный ветер. Метеорологи утверждают, что потепление может продолжаться более недели.

    Как сообщили в Росгидрометцентра, к вечеру воскресенья, 10 декабря, воздух в Москве прогреется до двух градусов тепла. Москвичей ожидает довольно крепкий ветер скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Не исключен гололед.

    По прогнозам, всю следующую неделю москвичей будут ожидать заряды мокрого снега. Плюсовая температура днем будет сменяться ночными заморозками, что ожидаемо может приводить к образованию гололеда на дорогах. Атмосферное давление будет стабильно низким при относительной влажности, близкой к 100%.

    Синоптики предупредили москвичей о потеплении в воскресенье

    Автор: Валентин Меликов
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