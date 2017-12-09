Тело застреленной женщины нашли в подъезде на северо-востоке Москвы

Москва, 9 декабря. Тело женщины с огнестрельным ранением обнаружили в подъезде дома на северо-востоке российской столицы. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, в настоящее время следователи устанавливают преступника.

Согласно приведенным данным, тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением в области груди было обнаружено на лестничной площадке жилого дома по улице Санникова вечером 8 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге трое неизвестных ворвались в вагон поезда на станции метро «Балтийская» и напали на двоих пассажиров.