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Тело застреленной женщины нашли в подъезде на северо-востоке Москвы
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    Тело застреленной женщины нашли в подъезде на северо-востоке Москвы

    17:33  9 Декабря 2017  /обновлено: 17:33  09 Декабря 2017
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    Тело застреленной женщины нашли в подъезде на северо-востоке Москвы

    Москва, 9 декабря. Тело женщины с огнестрельным ранением обнаружили в подъезде дома на северо-востоке российской столицы. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, в настоящее время следователи устанавливают преступника.

    Согласно приведенным данным, тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением в области груди было обнаружено на лестничной площадке жилого дома по улице Санникова вечером 8 декабря.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге трое неизвестных ворвались в вагон поезда на станции метро «Балтийская» и напали на двоих пассажиров.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #убийство
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