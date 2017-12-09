В Москве нашли источник неприятного запаха

Москва, 9 декабря. Источником резкого запаха в Москве мог стать полигон «Некрасовка», на котором проводятся рекультивационные работы. В связи с изменением температурного режима и погодными условиями запах мог распространиться по городу.

«Мосгаз» принял свыше 800 заявок москвичей, пожаловавшихся на резкий запах. Специалисты провели необходимые проверки, однако не выявили превышения содержания газа в воздухе. По одной из версий, причиной запаха в столице могли стать рекультивационные работы на полигоне твердых бытовых отходов «Некрасовка». Известно, что на полигоне ведутся работы по расчистке старых завалов. На фоне ухудшения погоды, перепадов температуры, неприятный запах мог распространиться по центральной части Москвы, сообщает «Рен ТВ».

Ранее пресс-служба московского департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщила, что власти не обнаружили источника запаха на коммунальных и промпредприятиях российской столицы. Проверку провели представители «Мосэкомотиноринга», Роспотребнадзора, регионального МЧС, Росприроднадзора. В столичном департаменте природопользования отметили, что «Мосэкомониторинг» продолжает работу по выявлению источника неприятного запаха. Мобильные лаборатории осуществляют замеры, затем пробы попадают на анализ.

Отметим, что Москва и Мособласть в год производят не менее 11 млн тонн отходов, 95% которых оказываются на полигонах и незаконных свалках. На рекультивацию мусора требуется более 30 лет, поэтому власти рассматривают вариант со строительством мусороперерабатывающих заводов. В ближайшие годы планируется построить несколько предприятий по японско-швейцарской технологии.

По словам руководителя АНО «ЖКХ эксперт» Андрея Воробьева, мусороперерабатывающие комплексы очень распространены в европейских странах. Их стали использовать более тридцати лет назад. На предприятиях происходит сортировка мусора – часть используется повторно, остальное сжигается с последующей выработкой тепловой и электроэнергии.

Руководитель коммунальной организации отметил, что дополнительные мощности можно было бы использовать для покрытия дефицита электричества во всех регионах России. Работа мусороперерабатывающих заводов высокотехнологична и безопасна, в том числе и с точки зрения экологии, добавил Воробьев. Подмосковные заводы будут построены по технологии фирмы Hitachi Zosen Inova, которая используется в Париже и Вене как эффективное решение проблемы мусора.