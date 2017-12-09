Собянин рассказал, сколько туристов посетили Москву в 2017 году

Москва, 9 декабря. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии туристической отрасли в Москве в 2017 году.

На традиционном предновогоднем приеме в честь дипломатического корпуса, аккредитованного в столице, Собянин рассказал, что туристическая отрасль стала заметной в экономике Москвы, а событийный туризм частично смог восполнить отток делового туризма в этом году.

Число гостей города по итогам 2017 года составит около 21 млн человек.

Мэр также добавил, что реконструкция исторического центра Москвы в основном закончена. Он напомнил об открытом в 2017 году парке «Зарядье», который был создан с участием международных дизайнеров и архитекторов, назвав его удивительным.