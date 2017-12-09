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Собянин рассказал, сколько туристов посетили Москву в 2017 году
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    Собянин рассказал, сколько туристов посетили Москву в 2017 году

    10:09  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:10  09 Декабря 2017
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    Собянин рассказал, сколько туристов посетили Москву в 2017 году

    Москва, 9 декабря. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии туристической отрасли в Москве в 2017 году.

    На традиционном предновогоднем приеме в честь дипломатического корпуса, аккредитованного в столице, Собянин рассказал, что туристическая отрасль стала заметной в экономике Москвы, а событийный туризм частично смог восполнить отток делового туризма в этом году. 

    Число гостей города по итогам 2017 года составит около 21 млн человек.

    Мэр также добавил, что реконструкция исторического центра Москвы в основном закончена. Он напомнил об открытом в 2017 году парке «Зарядье», который был создан с участием международных дизайнеров и архитекторов, назвав его удивительным.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #собянин #туризм
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