Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Транспортная блокада Донбасса стоила экономике Украины в 2017 году $1,8 млрд
Происшествия
Стали известны подробности падения человека на рельсы метро в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны подробности падения человека на рельсы метро в Москве

    23:24  8 Декабря 2017  /обновлено: 23:24  08 Декабря 2017
    51

    Стали известны подробности падения человека на рельсы метро в Москве

    Москва, 8 декабря. Из-за падения человека на рельсы поезда СерпуховскоТимирязевской линии московского метро вечером в пятницу ходили с большими перебоями. 

    По данным источника, инцидент произошел в 20.24 мск на станции метро «ПетровскоРазумовская». Службам метрополитена пришлось остановить движение поездов на целом участке севера «ветки» — от «Савеловской» до «Владыкино».

    Как сообщает «Телеканал 360», для того, чтобы достать пострадавшего с рельсов и восстановить подачу тока, понадобилось около десяти минут. 

    В 20.34 мск движение было восстановлено.

    Стали известны подробности падения человека на рельсы метро в Москве

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #метро #происшествия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть