Стали известны подробности падения человека на рельсы метро в Москве

Москва, 8 декабря. Из-за падения человека на рельсы поезда СерпуховскоТимирязевской линии московского метро вечером в пятницу ходили с большими перебоями.

По данным источника, инцидент произошел в 20.24 мск на станции метро «ПетровскоРазумовская». Службам метрополитена пришлось остановить движение поездов на целом участке севера «ветки» — от «Савеловской» до «Владыкино».

Как сообщает «Телеканал 360», для того, чтобы достать пострадавшего с рельсов и восстановить подачу тока, понадобилось около десяти минут.

В 20.34 мск движение было восстановлено.