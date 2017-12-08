Облившего фотографию на выставке в Москве вандала признали мелким хулиганом

Москва, 8 декабря. Полиция Москвы задержала мужчину, который ворвался на выставку американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0» и облил одну из работ жидкостью с резким запахом.

Инцидент произошел в пятницу в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Выставка Стерджеса посвящена семьям нудистов из Франции, США и Ирландии, с которыми дружит фотограф.

«Сотрудниками полиции задержан мужчина, который облил картину на выставке в центре Москвы. Им оказался ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение 47-летний гражданин», — рассказали «Интерфаксу» в столичном главке полиции.

Возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Отметим, что задержанный уже привлекался за нападения на музеи. В сентябре прошлого года он облил неизвестной жидкостью несколько фотографий на выставке Стерджеса, за что получил семь суток административного ареста.