Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин: Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке
Общество
Жители Москвы жалуются на навязчивый запах сероводорода
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Москвы жалуются на навязчивый запах сероводорода

    17:26  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:26  08 Декабря 2017
    53

    Жители Москвы жалуются на навязчивый запах сероводорода

    Москва, 8 декабря. Жители Москвы 8 декабря обратили внимание на неприятный запах в воздухе. При этом жалобы на зловонье поступают из разных районов столицы.

    «Каждая заявка отрабатывается, на место направляется лаборатория для замеров проб воздуха», — рассказали ТАСС в московском главке МЧС.

    При этом в ведомстве отметили, что на данный момент превышений допустимых концентраций каких-либо вредных веществ в воздухе не обнаружено.

    Большинство москвичей отмечают, что речь идет о запахе сероводорода, некоторые жалуются на то, что он щипет глаза. Жалобы поступали из разных районов Москвы — в том числе с Чистых прудов, Цветного бульвара и Покровки.

    Сотрудники МЧС и Роспотребнадзора занимаются выяснением возможных причин появления неприятного запаха, они отмечают, что поводов для волнения горожан нет. 

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #сероводород #запах
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть