Жители Москвы жалуются на навязчивый запах сероводорода

Москва, 8 декабря. Жители Москвы 8 декабря обратили внимание на неприятный запах в воздухе. При этом жалобы на зловонье поступают из разных районов столицы.

«Каждая заявка отрабатывается, на место направляется лаборатория для замеров проб воздуха», — рассказали ТАСС в московском главке МЧС.

При этом в ведомстве отметили, что на данный момент превышений допустимых концентраций каких-либо вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Большинство москвичей отмечают, что речь идет о запахе сероводорода, некоторые жалуются на то, что он щипет глаза. Жалобы поступали из разных районов Москвы — в том числе с Чистых прудов, Цветного бульвара и Покровки.

Сотрудники МЧС и Роспотребнадзора занимаются выяснением возможных причин появления неприятного запаха, они отмечают, что поводов для волнения горожан нет.